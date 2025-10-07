فقدان 4 عمال في انهيار مبنى قرب القصر الملكي وسط مدريد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات الإسبانية، اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر/تشرين الأول، عن فقدان أربعة عمال بناء بعد انهيار جزئي في مبنى يخضع لأعمال ترميم وسط العاصمة مدريد.

وأوضحت نائبة رئيس بلدية مدريد، إينما سانث، في تصريحات للصحفيين، أن شركة البناء المنفذة للمشروع أبلغت عن فقدان ثلاثة رجال وامرأة كانوا داخل المبنى وقت الانهيار.

وأشارت سانث إلى أن الطوابق العلوية انهارت وسقطت نحو الأسفل، ما أدى إلى تراكم كميات كبيرة من الأنقاض التي يصعب الوصول إليها بسرعة.

موضحة أن عمليات الإزالة قد تستغرق عدة أيام نظرًا لحجم الدمار الكبير، وليس مجرد ساعات كما هو معتاد في مثل هذه الحالات، وفق ما نقلته صحيفة العين.

وأكدت السلطات أن وحدات الطوارئ التابعة للشرطة ورجال الإطفاء تستخدم طائرات مسيّرة وكلابًا مدرّبة في عمليات البحث عن المفقودين داخل المبنى المنهار، الذي يقع بالقرب من دار الأوبرا في العاصمة الإسبانية والقصر الملكي.

وقالت بياتريث مارتن، المتحدثة باسم خدمات الطوارئ، إن شخصين أُصيبا بإصابات طفيفة جراء الحادث، بينما نُقل شخص ثالث إلى المستشفى بعد تعرّضه لكسر في ساقه.

وأضافت مارتن أن الانهيار وقع داخل المبنى المكوَّن من خمسة طوابق، فيما بقيت واجهته الأمامية سليمة دون تضرر واضح.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ تعمل بحذر شديد خشية انهيار أجزاء إضافية أثناء رفع الركام، مشيرة إلى أن الأولوية حاليًا هي العثور على العمال الأربعة المفقودين وإنقاذ أي ناجين محتملين.