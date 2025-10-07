مقتل عنصرين من الحرس الثوري الإيراني في هجومٍ غربي البلاد

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قُتل عنصران من الحرس الثوري الإيراني، أحدهما رجل دين، في هجوم بقنبلة يدوية في غرب البلاد، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية إرنا أن الهجوم وقع مساء الاثنين واستهدف مبنى تابعاً لقوات الباسيج الموالية للحكومة قرب مدينة سروآباد في محافظة كوردستان الغربية، ما أسفر أيضا عن إصابة ثلاثة من عناصر الحرس بجروح.

ونقلت وكالة تسنيم المحلية أن القتيلين هما رجل الدين علي رضا ولي زاده والعنصر أيوب شيري، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولم تُعرف هوية المهاجمين بعد، لكن السلطات نسبت الاعتداء إلى "جماعة مناهضة للثورة" قالت إنها ألقت قنبلة يدوية على الموقع.

وغالبا ما تستخدم طهران مصطلح "مناهضين للثورة" للإشارة إلى المجموعات الكوردية الناشطة قرب الحدود مع العراق، والتي تتهمها بتنفيذ هجمات عبر الحدود.

وفي آذار/مارس 2023، وقّعت إيران والعراق اتفاقا أمنيا يقضي بنزع سلاح المعارضة الكوردية الإيرانية المعارضة وإبعادها عن المناطق الحدودية.

وفي شباط/فبراير الماضي، رحّبت طهران بدعوة مؤسس حزب العمال الكوردستاني المسجون عبد الله أوجلان للمقاتلين الكورد إلى إلقاء السلاح.

واصفة إياها بأنها خطوة نحو نبذ العنف، وذلك بعد أشهر من الزيارة التاريخية التي أجراها الرئيس الإيراني مسعود پزشكيان إلى إقليم كوردستان في أيلول/سبتمبر 2024.