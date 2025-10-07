تعرّض مسؤولة ألمانية محلية لإصابات بالغة إثر عملية طعن

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أصيبت رئيسة بلدية بلدة ألمانية انتُخبت مؤخرا بجروح بالغة اثر تعرّضها لعملية طعن الثلاثاء وصفها المستشار فريدريش ميرتس بأنها "عمل شائن".

وقع الاعتداء الذي استهدف إيريس ستالتزر، رئيسة بلدية بلدة هيردكه المنتخبة، قرب مدينة دورتموند (غرب) بعيد الظهر قرب منزلها، بحسب ما أفادت إذاعة غرب ألمانيا العامة للبث WDR.

وأفاد ميرتس على "إكس" "نخشى على حياتها"، مطالبا بـ"توضيح" حيثيات الجريمة "بشكل سريع".

ولم تتضح بعد تفاصيل الاعتداء ولا دوافعه، وفق ما نقلته فرانس برس.

انتُخبت ستالتزر المنتمية إلى الحزب الديموقراطي الاجتماعي رئيسة لبلدية البلدة الواقعة في منطقة حوض الرور الصناعية في 28 أيلول/سبتمبر.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن ابن ستالتزر بالتبني والبالغ 15 عاما وجدها مصابة بجروح خطيرة نتيجة تعرضها للطعن في بطنها وظهرها.

وذكرت الصحيفة أن الفتى أبلغ الشرطة بأن عددا من الرجال هاجموا والدته في الشارع.