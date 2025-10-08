سعر أونصة الذهب يتخطى أربعة آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخه

منذ 5 ساعات

أربيل (كوردستان24)- تجاوز سعر أونصة الذهب أربعة آلاف دولار صباح الأربعاء للمرة الأولى في تاريخ المعدن الثمين بعد أن أقبل المستثمرون على هذا الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن مسائل عدة في مقدمها الإغلاق الحكومي الأميركي والأزمة السياسية في فرنسا.

وبلغ سعر المعدن الأصفر في مستهل التعاملات الآسيوية في الساعة الثانية ت غ 4001.11 دولار للأونصة، وذلك بعد أن ارتفع بأكثر من 50 بالمئة منذ بداية العام.

ولطالما اعتُبر الذهب "الملاذ الآمن" بامتياز لأنّه يحافظ على قيمته الجوهرية، على الرّغم من أنّه لا يُدرّ فوائد.

ويُقبل المستثمرون على شراء الذهب لحماية أنفسهم من خطر خسارة أموالهم، ولا سيّما عندما تكون التوقعات الاقتصادية قاتمة.

وتجاوز سعر الذهب عتبة الألفي دولار مرة في آب/أغسطس 2020، في ذروة جائحة كوفيد-19.

بعد ذلك، تذبذب المعدن حول هذا السعر حتى عام 2024 حين ارتفع سعره فجأة إذ تخطى عتبة الـ2500 دولار في آب/أغسطس 2024، ثم عتبة الـ3000 دولار في آذار/مارس الماضي، قبل أن يصل إلى 3500 دولار في أيلول/سبتمبر.

وقال ستيفن إينيس المحلل في "إس بي آي" إنّ "الأرقام تتحدث عن نفسها: لقد ارتفع الذهب بالفعل بأكثر من 40% في عام 2025، ويتجه نحو عام ثالث على التوالي من المكاسب المكونة من رقمين".

AFP