إنقاذ جميع المتنزهين العالقين في الثلج في التيبت

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- جرى إنقاذ جميع المتنزهين الذين حوصروا نهاية الأسبوع الماضي بسبب تساقط كثيف للثلوج عند سفح جبل إيفرست في الجانب الواقع عند هضبة التيبت في غرب الصين، على ما أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الأربعاء.

وذكرت "شينخوا" نقلا عن السلطات المحلية أن 580 متنزها وأكثر من 300 مرشد ومرافق وصلوا إلى مدينة كودانغ.

وكان مئات المتنزهين قد علقوا بسبب سوء الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع الماضي في الوادي أو في مخيمات مرتفعة فوق إيفرست. وأطلقت السلطات عمليات إنقاذ حشدت فيها مئات الأشخاص بمساعدة الخيول وحيوانات الياك على ارتفاعات تصل إلى آلاف الأمتار.

ويتدفق الزوار إلى جبال غرب الصين منذ منتصف الأسبوع الماضي لتمضية عطلة وطنية تستمر ثمانية أيام وتنتهي الأربعاء. وتشهد هذه الفترة زيادة كبيرة في النشاط السياحي.

AFP