الجيش الإسرائيلي يعترض قوارب أسطول مساعدات ثان متّجه إلى غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- اعترض الجيش الإسرائيلي في عرض البحر صباح الأربعاء قوارب تابعة لأسطول مساعدات دولي جديد كانت متّجهة إلى غزة، بحسبما أعلنت الدولة العبرية وائتلاف "أسطول الصمود العالمي" الذي ينسّق هذه المبادرة لدعم القطاع الفلسطيني المحاصر والمدمّر.

وأعلن "أسطول الصمود العالمي" أنّ الجيش الإسرائيلي اعترض "ثلاثة على الأقلّ" من قواربه، وذلك "على مسافة 220 كيلومترا من سواحل غزة".

وأشار الأسطول الى أن إحدى سفنه التي كان على متنها أكثر من 90 شخصا بينهم صحافيون وأطباء، تعرضت كذلك لهجوم من قبل مروحية عسكرية للجيش الإسرائيلي، بينما تمّ "اعتراض" طاقم قارب آخر.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إكس إنّ الأسطول قام بـ"محاولة عبثية" لـ"اختراق منطقة قتال"، مشيرة إلى أنّ الجيش "نقل السفن والركاب إلى ميناء إسرائيلي" على أن "يتمّ ترحيلهم بسرعة".

وأكد "أسطول الصمود العالمي" أن قواربه كانت تنقل "ما قيمته 110 آلاف دولار من المساعدات على شكل أدوية وأجهزة تنفس ومنتجات غذائية مخصصة لمستشفيات غزة التي تعاني نقصا في الامدادات".

وكانت القوات الإسرائيلية اعترضت الأسبوع الماضي أكثر من 40 سفينة وقاربا تتبع لـ"أسطول الصمود العالمي" كانت تنقل مئات الناشطين أبرزهم السويدية غريتا تونبرغ، وتتجه نحو غزة بهدف نقل مساعدات و"كسر الحصار" الذي تفرضه الدولة العبرية على القطاع الفلسطيني منذ أعوام.

وقامت القوات البحرية باعتراض المراكب واحتجاز الناشطين ونقلهم الى إسرائيل، قبل أن يتم ترحيلهم. واشتكى كثيرون منهم تعرّضهم لمعاملة سيئة.

AFP