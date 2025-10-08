توغّل إسرائيلي بـ 6 آليات عسكرية في ريف القنيطرة

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- توغلت دورية تابعة للقوات الإسرائيلية صباح اليوم داخل قرية المعلقة بريف القنيطرة، مؤلفة من 6 آليات عسكرية.

وبحسب المصادر، قامت الدورية بإنشاء حاجز مؤقت داخل القرية، وبدأ عناصرها بتفتيش عدد من المنازل، ما أثار حالة من الخوف والهلع بين سكان المنطقة.

ويأتي هذا التوغل في ظل استنفار أمني متصاعد في المنطقة الحدودية، تزامناً مع تكثيف التحركات الإسرائيلية في محيط الجولان السوري المحتل.

وفي السياق، كان المرصد السوري قد رصد أمس الثلاثاء توغلاً مماثلاً لقوات إسرائيلية داخل بلدة الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة، حيث دخلت 5 سيارات عسكرية إلى داخل البلدة من دون تسجيل أي اشتباكات حتى اللحظة.

المصدر.. المرصد السوري لحقوق الإنسان