خلال عهد التشكيلة الحكومية التاسعة.. بناء 239 مدرسة وترميم 2114 أخرى في إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- تمكنت التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان، أمن إنشاء 239 مدرسة جديدة في مختلف مدن الإقليم، إلى جانب تجديد وترميم 2114 مدرسة أخرى.

وخلال السنوات الماضية، شكّل تطوير قطاع التربية والتعليم أحد أبرز أولويات حكومة الإقليم، إذ أولت اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.

وقد أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في مناسبات عدة أن الحكومة ستواصل دعم وزارة التربية بهدف النهوض بالقطاع التعليمي، وبناء مدارس جديدة، وتجديد المدارس القديمة.

إنشاء وتجديد المدارس في التشكيلة الحكومية التاسعة لإقليم كوردستان:

المدارس الجديدة: تم بناء 239 مدرسة جديدة.

زيادة الصفوف الدراسية: أُضيف 629 صفاً دراسياً جديداً.

التجديد: تم تجديد وترميم 2114 مدرسة.

مشاريع مستمرة: هناك 14 مدرسة وروضة قيد التنفيذ حالياً.

التعليم للجميع: تمت إعادة 33.3 ألف طفل من المتسربين إلى مقاعد الدراسة.

تطوير التعليم العالي

يُعد قطاع التعليم العالي أحد المحاور الأساسية في برنامج عمل التشكيلة الحكومية التاسعة، حيث تم بذل جهود لتوسيع فرص التعليم وإنشاء مراكز أكاديمية جديدة.

الجامعات الجديدة: إنشاء جامعتين جديدتين.

الكليات والمعاهد: تأسيس 21 كلية ومعهد.

الأقسام العلمية الجديدة: افتتاح 143 قسماً علمياً جديداً.

التسهيلات والتخفيضات في رسوم الدراسة

أصدرت حكومة إقليم كوردستان عدة قرارات تهدف إلى تخفيف تكاليف التعليم وتقديم تسهيلات لفئات وشرائح مختلفة من المجتمع، منها:

إعفاء كامل من الرسوم الدراسية (100%):

الثلاثة الأوائل في الجامعات: إعفاء تام من رسوم دراسة الماجستير.

طلبة الأحداث: الطلاب الذين صدرت أحكام عليهم في مؤسسات إصلاحية.

أبناء السجناء السياسيين: إعفاء أحد أبناء السجناء السياسيين من الرسوم الدراسية.

عوائل البيشمركة: إعفاء جزئي من رسوم الدراسة المسائية والموازية لأبناء البيشمركة من ذوي الاحتياجات الخاصة أو المصابين.

تخفيض تكاليف الدراسة:

الجامعات والمعاهد الأهلية: تخفيض بنسبة 5% إلى 20% من الرسوم الدراسية.

الدراسة الموازية والمسائية: تخفيض بنسبة 45% من الرسوم، و50% للطلبة المنتمين إلى نفس العائلة.

المدارس الأهلية: تخفيض بنسبة 10% إلى 25% من الرسوم الدراسية خلال عام 2020.