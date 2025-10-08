مشروع جديد لحل أزمة مياه الشرب في 18 قرية بناحية خليفان في أربيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- بدأت حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ مشروع استراتيجي لتوفير مياه الشرب لـ 18 قرية في منطقة دولي بياو التابعة لناحية خليفان في اربيل، وذلك ضمن برنامج الكابينة التاسعة لإعادة إحياء القرى وتحسين الخدمات الأساسية في المناطق الجبلية والنائية.

ويعتمد المشروع على استغلال مياه نهر الزاب الكبير، حيث تُجرى عملية تصفية علمية للمياه قبل ضخها إلى ثلاثة خزانات رئيسية لتجميعها، ومن ثم توزيعها عبر شبكة أنابيب حديثة إلى القرى المستفيدة.

وبحسب القائمين على المشروع، فإن نسبة الإنجاز وصلت إلى 45% حتى الآن، ويُتوقع أن يسهم عند اكتماله في حل مشكلة المياه المزمنة التي تعاني منها القرى منذ سنوات طويلة.

وقد خصصت إدارة سوران المستقلة ميزانية قدرها مليار و980 مليون دينار عراقي لتنفيذ المشروع، الذي يتضمن حفر بئرين رئيسيين مع نظام متكامل للتصفية ومدّ خط أنابيب بطول 30 كيلومتراً لإيصال المياه إلى جميع القرى.

أهالي المنطقة عبّروا عن ارتياحهم الكبير بعد انطلاق المشروع، مؤكدين أنه يمثل تحولاً حقيقياً في حياتهم اليومية.

يقول المواطن جوهر فارس من إحدى القرى المستفيدة:

"كنا نعاني كثيراً من نقص المياه، ولم تكن الصهاريج تلبي حاجتنا. اليوم بفضل هذا المشروع، سنتمكن من الحصول على مياه نظيفة بشكل دائم."

أما ميرزا محمد فيضيف: إن شاء الله سنتخلص من مشكلة المياه نهائياً، وسنرتاح في بيوتنا وفي حياتنا اليومية."

القائمقام مغديد عريف أحمد أوضح في تصريحٍ لكوردستان24 أن المشروع يأتي بتوجيه خاص من رئيس حكومة الإقليم السيد مسرور بارزاني، الذي وجّه بضرورة إيصال الخدمات الأساسية إلى القرى وإعادة إعمارها.

مضيفاً أن المشروع سيمنع نزوح الأهالي من قراهم، ويعيد الحياة إلى المناطق التي كانت مهددة بالإخلاء بسبب شح المياه.

وقال: بمجرد اكتمال المشروع، ستُحل أزمة مياه الشرب في القرى الثماني عشرة بالكامل، وسيكون لذلك أثر إيجابي مباشر في استقرار السكان وتنمية المنطقة.

تقرير : طيفور محمد - كوردستان24 - سوران