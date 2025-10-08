الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتعويض تأخره في مجال الذكاء الاصطناعي

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أطلق الاتحاد الأوروبي الذي يسعى جاهدا لمواكبة الولايات المتحدة والصين في مجال الذكاء الاصطناعي، خطتين استراتيجيتين الأربعاء لتسريع اعتماد هذه التكنولوجيا في قطاعي الصناعة والعلوم.

وقالت المفوضة المسؤولة عن السيادة التكنولوجية هينا فيركونن، خلال مؤتمر صحافي في البرلمان الأوروبي "في العام الفائت، استخدمت 13% فقط من الشركات الأوروبية الذكاء الاصطناعي، مع وجود تفاوتات كبيرة بين الدول الأعضاء"، رغم ما يمكن أن تتيحه لها هذه التقنية من "مكاسب هائلة في الإنتاجية".

وأطلقت المفوضية الأوروبية التي تسعى لرفع هذه النسبة إلى 75% بحلول عام 2030، مبادرات متعددة لسد هذه الفجوة، لا سيما من خلال التشجيع على إنشاء "مصانع عملاقة قائمة على الذكاء الاصطناعي" ومراكز بيانات في أوروبا، ومن خلال اعتماد قانون للذكاء الاصطناعي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وتعتزم المفوضية توسيع جهودها من خلال إجراءات محددة، مركزةً على قطاعي الصناعة والعلوم، بدءا من الطب وصولا إلى الروبوتات ومرورا بالطاقة والدفاع والسيارات، لتشجيع الشركات والمؤسسات على جعل الذكاء الاصطناعي أولوية قصوى.

ولتحقيق ذلك، سيخصص الاتحاد الأوروبي نحو مليار يورو، لا سيما من خلال برنامجه الرائد لدعم الأبحاث "هورايزن يوروب".

أوضحت فيركونن أنّ ذلك سيُموّل تدابير ملموسة مثل شبكة متقدمة للكشف عن السرطان، وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة، ونشر تقنيات القيادة الذاتية.

وقد تتبع ذلك خطط أخرى تستهدف أنشطة في قطاع الخدمات، مثل المالية والسياحة والتجارة الإلكترونية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في بيان "أريد أن يُصاغ مستقبل الذكاء الاصطناعي في أوروبا. يجب أن يكون تبنّيه واسع النطاق، ومع هذه الاستراتيجيات نريد تسريع العملية".