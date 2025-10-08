رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية يمثل الإقليم في مؤتمر بريطاني

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يشارك فلاح حسن، رئيس دائرة المنظمات غير الحكومية في مجلس وزراء إقليم كوردستان، في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين في المملكة المتحدة، الذي تُقام فعالياته هذا العام في مدينة مانشستر ما بين 5 و9 تشرين الأول (أكتوبر) 2025.

وخلال مشاركته في المؤتمر، عقد فلاح حسن سلسلة لقاءات مع عدد من أعضاء مجلس اللوردات والبرلمان البريطاني، إلى جانب مسؤولين عن منظمات غير حكومية بريطانية ودولية.

وأكد حسن في تصريحٍ صحفي أن المشاركة في هذا المؤتمر تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين حكومة إقليم كوردستان والمؤسسات البريطانية، لا سيّما في مجالات الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمجتمع المدني.

وأشار إلى أن اللقاءات ركزت على توسيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية في إقليم كوردستان ونظيراتها في بريطانيا، وتبادل الخبرات في مجالات العمل التطوعي والتنمية الاجتماعية.

وشهدت اللقاءات حضور عدد من الشخصيات السياسية البريطانية، من بينهم بريتي باتيل، عضو البرلمان البريطاني ووزيرة الداخلية السابقة، التي بحثت مع حسن سبل تطوير التعاون المشترك ودعم مبادرات المجتمع المدني في كوردستان.

تعزيز التعاون بين كوردستان والمملكة المتحدة

تأتي مشاركة حكومة إقليم كوردستان في هذا المؤتمر ضمن جهودها لتعزيز حضورها الدولي وتوسيع شراكاتها مع المؤسسات البريطانية، خصوصاً في المجالات التي تعزز الحكم الرشيد، والتنمية، ودور المنظمات المدنية في بناء المجتمعات الديمقراطية.