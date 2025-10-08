السوداني يُثمّن دور شركة HKN في استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- رحّب رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني بالشراكة الاستثمارية لشركة HKN في العراق، معتبرًا إياها مؤشرًا إيجابيًا يعكس الثقة المتزايدة ببيئة الاستثمار في البلاد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاتفاقات أُبرمت مؤخرًا مع شركات أميركية في قطاعات متعددة، مما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني، اليوم الأربعاء، ممثلي شركة HKN الأمريكية للطاقة، في خطوة تعكس تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق والولايات المتحدة.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لدور شركة HKN في إتمام الاتفاق الأخير لتصدير نفط إقليم كوردستان، وتسهيل إعادة فتح خط أنابيب العراق-تركيا.

وعدّ هذه الخطوة محطة مهمة في تطوير قطاع الطاقة وتعزيز السيادة والإدارة العادلة للثروات، بما يضمن استفادة الشعب العراقي من الموارد الوطنية.

وأكد السوداني أن هذا الإنجاز يمثل علامة فارقة مهمة للعراق ولجميع العراقيين، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في تعزيز الاقتصاد الوطني والاستفادة من الموارد الطبيعية.