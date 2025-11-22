زيباري يؤكد بدء خطوات تشكيل الحكومة ويدعو لمنح رئيس الوزراء صلاحيات كاملة

منذ 17 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد السياسي الكوردي ووزير الخارجية العراقي الأسبق هوشيار زيباري، اليوم السبت، أن مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة قد انطلق فعلياً بعد انتهاء انتخابات 2025، مشيراً إلى أن الخطوات تنتظر المصادقة النهائية على النتائج.

وقال زيباري في تدوينة على منصة "إكس" إن "الماراثون العراقي لتشكيل الحكومة بعد انتخابات العراق 2025 بدأ عملياً"، لافتاً إلى أن "الأهم في المرحلة المقبلة هو التوافق على اختيار رئيس الحكومة وبقية الرئاسات".

وأضاف أن على رئيس الوزراء المقبل أن يمتلك "صلاحيات كاملة وفق الدستور، وأن يؤمن بالدولة المدنية، بعيداً عن الاشتراطات المسبقة التي تُقيّد صلاحياته".