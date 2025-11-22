مستشار "دولة القانون" يكشف تفاصيل مباحثات أربيل: خارطة طريق لتسريع تشكيل الحكومة

منذ 15 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- كشف مستشار ائتلاف دولة القانون، عباس الموسوي، تفاصيل مباحثاتهم في أربيل، مؤكداً أن هدفهم لم يكن تحديد حصص الأحزاب، بل وضع خارطة طريق تضمن تسريع تشكيل الحكومة.

وقال عباس الموسوي، في تصريح لـ كوردستان24، اليوم السبت، إن اجتماعنا مع الرئيس بارزاني تناول نتائج الانتخابات، ومسار العملية السياسية، كما جرى التأكيد على ضرورة حسم مسألة مرشحي المناصب الرئاسية الثلاثة (رئاسة الجمهورية، رئاسة البرلمان، ورئاسة الحكومة)، وتقديم أسماء المرشحين بسرعة.

وأضاف: "لم يُبحث من سيتولى تلك المناصب أو أي حزب سيحصل عليها، بل اعتُبر الأهم أن يحسم كل مكوّن استحقاقاته ويقدّمها بشكل موحّد".

وبشأن اجتماعهم مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قال الموسوي: كان اجتماعنا واضحاً جداً؛ بحثنا خلاله القضايا الخلافية بين أربيل وبغداد، وقانون الانتخابات، والملاحظات المثارة بشأنه، وتصحيح الفهم الخاطئ الذي حصل حول القوانين في المرحلة السابقة.

وشدد على أن الزيارة كانت ناجحة، وجميع الجهود تصبّ في اتجاه الإسراع بتشكيل الحكومة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت وصل فيه رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم السبت، إلى أربيل في زيارة رسمية، حيث عقد اجتماعين منفصلين مع كل من الرئيس بارزاني، ورئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.