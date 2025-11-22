ائتلاف الإعمار والتنمية: مرشحنا لرئاسة الوزراء هو محمد شياع السوداني

منذ 14 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية، قصي محبوبة، أن هناك فرقاً بين امتلاك المعلومة والتحليل الإعلامي التخيلي، مشيراً إلى أنه منذ شهرين كان يؤكد أن نوري المالكي سيكون مرشح حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لرئاسة الوزراء.

وشدد محبوبة في تدوينة على منصة "إكس"، اليوم السبت، على أهمية الوضوح في المواقف السياسية، داعياً الكتل الأخرى في الإطار التنسيقي إلى الإعلان عن مرشحيها، خاصة تلك التي تمتلك 25 مقعداً برلمانياً أو أكثر.

وأشار إلى أن ائتلاف الإعمار والتنمية يملك 46 مقعداً برلمانياً ويمثل 1.3 مليون صوت، مؤكداً أن مرشحهم لرئاسة الوزراء هو "دولة الرئيس محمد شياع السوداني".

وقرر مجلس شورى حزب الدعوة الإسلامية، اليوم السبت، ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة.

وذكر الحزب في بيان، اليوم السبت 22 تشرين الثاني 2025، أن "المجلس قرر بالإجماع ترشيح الأمين العام للحزب نوري المالكي لرئاسة مجلس الوزراء في الحكومة العراقية المقبلة".