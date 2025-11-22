الخنجر يدعو قادة التحالفات الفائزة لاجتماع الأحد لبحث استحقاقات المرحلة المقبلة

منذ 18 ساعة

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، اليوم السبت، رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية إلى اجتماع يُعقد يوم غدٍ الأحد، وذلك لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة.

وقال الخنجر في تدوينة على منصة إكس إنه "انطلاقاً من أهمية وحدة الصف، والسعي إلى موقف جامع يُحقق تطلعات ومطالب ومصالح أهلنا في جميع محافظاتنا، أدعو الإخوة رؤساء التحالفات والأحزاب الفائزة في الانتخابات إلى اجتماع يوم غد الأحد، لمناقشة استحقاقات المرحلة المقبلة".

من جانبه، قال عضو تحالف السيادة، سيف العزاوي، في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن "الاجتماع مخصّص فقط للقوى السنيّة، وسيجري خلاله النقاش حول استحقاقات السنّة في الحكومة والعملية السياسية".

كما أضاف عزّاوي أن "منصب رئيس البرلمان من حصة السنّة، وحتى الآن لم يُرشَّح أي شخص رسمياً من أي طرف، لكننا ملتزمون بمصالح السنّة، وسيتم ترشيح شخصية بالتوافق بين القوى السياسية السنية".

وتابع: "ليس لدينا فيتو على أي مرشح، لكننا نُصرّ على تنفيذ أسس التوازن والتوافق والشراكة، وهي المطالب التي يشدد عليها الحزب الديمقراطي الكوردستاني".