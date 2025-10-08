كوردستان تصدّر أكثر من مليوني برميل نفط إلى ميناء جيهان منذ اتفاقها مع بغداد

منذ 41 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكّد وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، كمال محمد، تصدير مليونين و100 ألف برميل نفط إلى ميناء جيهان التركي منذ إبرام الاتفاق النفطي بين أربيل وبغداد في الـ 22 أيلول سبتمبر 2025.

وقال محمد خلال مقابلةٍ على شاشة كوردستان24، إنه تلك الكميات تم تصديرها بمعدل يومي يقارب 190 ألف برميل سُلّمت إلى سومو في ميناء جيهان.

وأضاف: حالياً ينتج إقليم كوردستان يومياً 250 ألف برميل من النفط، ويُستخدم 50 ألف برميل منها للاستهلاك المحلي وفقاً للاتفاق المبرم.

وبخصوص سبب توقف تصدير النفط لفترة معينة، أوضح أن شركة سومو أبلغت حكومة الإقليم في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بأن بعض خزانات ميناء جيهان قد امتلأت، ما أدى إلى وقف التصدير لمدة 10 ساعات، كما طلبت الشركة في 6 تشرين الأول/أكتوبر خفض معدل التصدير بسبب امتلاء الخزانات مرة أخرى.