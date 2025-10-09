قرارات رئيس وزراء إقليم كوردستان بشأن تنفيذ المشاريع في حلبجة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- نشر مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الخميس، 9 تشرين الأول 2025، وثائق قرارات رئيس الوزراء مسرور بارزاني لتنفيذ مشاريع وتقديم المزيد من الخدمات لمحافظة حلبجة ومواطنيها.

وقال أوميد صباح، رئيس ديوان مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الاثنين 6 تشرين الأول 2025، إن مجلس دعم حلبجة قد زار سابقاً الرئيس بارزاني وكان لديهم عدد من الطلبات لخدمة المحافظة.

ووجه الرئيس بارزاني بخدمة حلبجة من قبل الحكومة، لذلك أصدر رئيس الوزراء مسرور بارزاني أمرًا بتشكيل لجنة، وزارت اللجنة محافظة حلبجة واستمعت إلى المطالب واتخذت إجراءات جدية بشأنها.

لاحقًا، وبناءً على توصية رئيس الوزراء مسرور بارزاني، تم إصدار عدد من القرارات لخدمة الصالح العام وتقديم الخدمات لمواطني محافظة حلبجة بما في ذلك تخصيص 25 مليار دينار لتنفيذ المشاريع في حلبجة، ومن بين المطالب التي تمت الموافقة عليها بناء الحدائق والمستشفيات وإنشاء مجلس صحي لعلاج ضحايا الأسلحة الكيميائية.

كما وافق رئيس الوزراء مسرور بارزاني على فتح سازان ليكون بوابة داخلية.

وأوضح صباح، في المؤتمر صحفي، والذي انعقد بمشاركة عدد من وجهاء المحافظة، أن المشاريع تتضمن توظيف 500 شخص بقرار خاص بالمحافظة، مع التخطيط لتوظيف 250 شخصًا إضافيًا، بالإضافة إلى فتح معبر سازان الحدودي مع إيران محليًا، والعمل على تحويله إلى معبر دولي في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن تعويضات ضحايا المحافظة ستتم من خلال لجنة خاصة، على أن تقدم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد لاستلامها، كما سيتم إنشاء لجنة صحية بناءً على قرار حكومة الإقليم لتوفير الخدمات الصحية لضحايا الأسلحة الكيميائية.

وأضاف أن حكومة الإقليم ستنفذ العديد من المشاريع الاستثمارية في حلبجة، بهدف تطوير المحافظة لتصبح قطاعًا سياحيًا واستثماريًا يعزز التنمية المحلية.

من جانبه، أكدت محافظة حلبجة، نوخشه ناصح، أن الحكومة السابقة بدأت باتخاذ هذه القرارات، وأن الحكومة الحالية ستواصل تنفيذ المشاريع الخدمية، مع السعي لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات للمحافظة.



