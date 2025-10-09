النازحون في الانبار يعلنون مقاطعتهم للإنتخابات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بسبب الظروف الانسانية القاسية التي يعيشونها منذ احد عشر عاما.. اعلن نازحو جرف الصخر في منطقة بزيبز مقاطعتهم للعملية الانتخابية بالكامل وسط مناشدات بإعادتهم الى منلطقهم الاصلية.

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، لا يُبدي النازحون أي تفاؤل بإحداث تغيير حقيقي أو تحقيق مطالبهم، بعد خيبات الأمل المتكررة من وعود أُطلقت في مواسم انتخابية سابقة ثم تلاشت سريعًا بعد انتهائها.

يقول أبو عدنان، وهو نازح من منطقة جرف الصخر "لقد سئمنا الوعود لذلك قرىنا مقاطعة العملية الانتخابية بالكامل"، وأضاف، "لن انتخب، لماذا انتخب ولا أحد يستطيع إعادتي الى دياري، الانتخابات لا تقدم لنا شيئاً".

بدورها قالت أم خضير وهي نازحة من جرف الصخر ايضا، لكوردستان24، "أقسم انني لن انتخب احدا، حتى انتخب سكان المخيم فانا لا انتخب احدا، لانني اعيش هنا في خيمة مهترئة لا تحميني من الحر والبرد".

لا يريد النازحون سوى حقوقهم المشروعة، المتمثلة في العودة الكريمة إلى مناطقهم التي هُجّروا منها قسرًا، بعد سنواتٍ طويلة من المعاناة في المخيمات وغياب الحلول الجذرية لقضيتهم.. حيث تتجدد المطالبات بضرورة اعادتهم الى منازلهم.

وقال أبو جاسم وهو نازح من جرف الصخر لكوردستان24، "نطالب الحكومة العراقية بإعادتنا الى جرف الصخر، منذ 11 عاما ونحن نعيش في هذا المخيم، اعادة الناس النازحين الى مناطقهم افضل من اجراء الانتخابات".

ويبقى مخميم بزيبز في محافظة عنوانا لمأسات حقيقية يقاسيها نازحو جرف الصخر والعويسات منذ عشر سنوات وسط اهمال وزارة الهجرة والمهجرين.

تقرير: محمد الدليمي – مراسل كوردستان24 في الانبار