وقف جزئي لإطلاق النار في الشيخ مقصود

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان249- أعلن مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وقف إطلاق نار جزئي في الأحياء المحاصرة بحلب، وأوضح أنه يتيح المجال لإجلاء الجرحى والنساء والأطفال من مشفى خالد فجر.

وأعلن مجلس أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، في بيان كتابي اليوم، عن التوصل إلى وقف إطلاق نار جزئي في الأحياء المحاصرة بمدينة حلب.

وأوضح المجلس أن الاتفاق يهدف إلى إتاحة المجال أمام الفرق الطبية والإنسانية للعمل على إجلاء الجرحى، إضافة إلى الأطفال والنساء، من مشفى الشهيد خالد فجر الواقع في حي الشيخ مقصود.