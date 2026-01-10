فيفا يحدد 23 أيار/مايو موعدا لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 23 أيار/مايو المقبل موعدا لإجراء انتخابات الاتحاد العراقي للعبة، وفقا لرسالة تطرق فيها إلى خارطة الطريق الخاصة بالخطوات والإجراءات المتبعة بالاتفاق مع الاتحاد الآسيوي.

وأشارت الرسالة التي نشرها الموقع الرسمي للاتحاد العراقي السبت، إلى ما توصلت إليه بعثة تقصي الحقائق المشتركة بين الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم إلى العراق خلال الفترة من 30 أيلول/سبتمبر إلى 1 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والظروف المحيطة بالعملية الانتخابية الأخيرة وعمل الهيئات المعنية بإجراء الانتخابات.

وكان من المفترض أن تجري انتخابات الاتحاد العراقي في 16 أيلول/سبتمبر 2025، بيد أنه لم يتم التوافق على اللجان المشرفة على العملية الانتخابية من قبل الاتحاد، إلى جانب بعض الكيانات في الهيئات العامة المتمثلة بالاتحادات الفرعية في المحافظات والاندية التي تعمل اداراتها بشكل مؤقت، وكيانات اخرى بينها المدربين واللاعبين الدوليين السابقين، مما دفع الاتحادين الدولي والآسيوي الى ارسال بعثة لتقصي الحقائق وتمديد عمل الاتحاد لفترة زمنية محددة.

ووفقا للرسالة فإن الاتحادين الدولي والآسيوي حددا أوجه القصور الواضحة في التحقق من الأهلية وإجراءات انتخاب أعضاء اللجنة الانتخابية ولجنة الاستئناف الانتخابية، والتي لم تُجرَ بما يتوافق مع النظام الأساسي للاتحاد العراقي لكرة القدم وقانون الانتخابات.

كما تطرقت الرسالة إلى أوجه القصور الحاصلة، مؤكدة أن الأفراد المُعيّنين في الهيئات المنتخبة لم يستوفوا الحد الأدنى لمتطلبات السن المنصوص عليها في قانون انتخابات الاتحاد العراقي لكرة القدم، مما يجعل تعيينهم غير متوافق مع اللوائح المعمول بها.