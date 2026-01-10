"قسد" تنفي اتهامها بقطع مياه محطة البابيري في حلب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان) - نفت "قسد" نفت تلك الاتهامات التي وجهتها حكومة دمشق بشأن قطعها مياه محطة البابيري في مدينة حلب وأكدت أن تشغيل محطة المياه لا يخضع لهم، وليس تحت سيطرتهم.

وورد في بيان تابع للمركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)،يوم السبت، رد على اتهامات وزارة الطاقة التابعة للحكومة السورية المؤقتة في دمشق لها، حيث ادعت أن قسد تعمدت خلال القتال، وقف ضخ المياه من محطة بابيري الواقعة في ريف شرق حلب.

كما وصفت (قسد) تلك الادعاءات بأنها كاذبة، ومحاولة ممـنهجة للتضليل، وهي تهدف إلى تحريض المواطنين ضد قواتهم، وأوضحت أن تشغيل وضخ المياه من محطة البابيري يتم تحت أشراف الجهات التي تنشط ضمن مناطق الحكومة السورية تحديدا.

في البيان تم الإشارة إلى أن حكومة دمشق قد استهدفت موقع محطة المياه مباشرة، عدة مرات بالمدفعية الثقيلة ، لكنها الآن تحاول تُحمِّل جهة أخرى مسؤولية نتائج أفعالها.