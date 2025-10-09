مزارعو القطن في تركيا يطالبون بدعم حكومي أكبر وسط ارتفاع تكاليف الإنتاج

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بدأ موسم جني القطن هذا العام في سهل بيرسوس، أحد أهم مراكز إنتاج القطن في تركيا، حيث شرع المزارعون في جمع المحصول بعد موسم زراعة شاق، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل ثبات الأسعار.

تكاليف مرتفعة وأرباح محدودة

يؤكد المزارعون أن أسعار الأسمدة والمبيدات والوقود وأجور العمال ارتفعت بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، في حين لم تشهد أسعار شراء القطن أي زيادة توازي هذا الارتفاع، ما أدى إلى تراجع أرباحهم بشكل كبير.

بوزان دميربيلك – مزارع:

"زرعنا القطن في شهر نيسان، ونعمل جميع أفراد العائلة في الحقول، لكن تكاليف المبيدات والأسمدة والوقود والري ارتفعت كثيراً. بدأنا الآن بجني المحصول ونتوقع إنتاجاً يتراوح بين 600 إلى 650 كيلوغراماً للدونم الواحد، ومع ذلك يبقى سعر القطن منخفضاً جداً."

خبراء الزراعة: القطن سلعة استراتيجية يجب حمايتها

من جانبهم، يشدد خبراء الزراعة على ضرورة تسعير القطن وفق تكاليف الإنتاج الحقيقية، مؤكدين أنه منتج استراتيجي يدخل في الصناعات النسيجية، ويجب أن يحظى بأهمية خاصة. ويحذر الخبراء من أن تراجع الأسعار سيؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعته مستقبلاً، ما قد يدفع تركيا إلى الاعتماد على الاستيراد لتغطية احتياجاتها من القطن.

عبدالرحمن آيدوغان – مهندس زراعي:

"نحصد القطن باستخدام الآلات الحديثة، ويبلغ متوسط إنتاجنا 600 إلى 650 كيلوغراماً في الدونم. جودة المحصول ممتازة، لكن السعر لا يغطي النفقات. نأمل أن تُرفع أسعار شراء القطن لأن تكاليف الزراعة أصبحت مرتفعة جداً، ونريد أن تستمر الزراعة دون خسائر للمزارعين."

رها تتصدر إنتاج القطن في تركيا

تحتل ولاية شانلي أورفا (روها) المرتبة الأولى في إنتاج القطن على مستوى تركيا، إذ يُزرع فيها نحو 42% من إجمالي إنتاج البلاد. ووفقاً للأسعار المعلنة لهذا الموسم، يبلغ سعر الكيلو الواحد من القطن 31 ليرة تركية.

أبرز الأرقام

• 42% من القطن التركي يُزرع في ولاية رُها.

• 31 ليرة تركية سعر الكيلو الواحد من القطن هذا العام.

• المزارعون يطالبون بـ زيادة الدعم الحكومي لتغطية تكاليف الأسمدة والوقود.

تقرير : ماهر أوكسل – كوردستان24 – روها