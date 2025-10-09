الاعلان عن موعد توقيع عقد مشروع مياه "دوكان – السليمانية 3"

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة إقليم كوردستان أن يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025 سيشهد توقيع عقد مشروع مياه دوكان - السليمانية 3 في مقر الوزارة.

ووفقًا لبيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، 9 أكتوبر 2025، سيتم تنفيذ مشروع مياه دوكان - السليمانية 3 بتوجيه من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، وبتكلفة إجمالية تبلغ 423 مليون و 890 ألف دولار أمريكي.

وأوضح البيان أن هذا المشروع سيحل مشكلة نقص المياه في مدينة السليمانية لمدة 30 عامًا قادمة. كما أشار إلى أن رئيس الوزراء قد قرر زيادة ميزانية المشروع من 398 مليون و 486 ألف دولار إلى 423 مليون و 890 ألف دولار لضمان تنفيذه بأفضل شكل ممكن.

وسيتم توقيع العقد يوم الأحد القادم، 12 أكتوبر 2025، في ديوان وزارة البلديات والسياحة، بين الوزارة والشركة المنفذة للمشروع.

وتأتي الموافقة على المشروع بعد أن رفعت وزارة البلديات والسياحة في 2 سبتمبر 2024 أهمية هذا المشروع إلى رئاسة الديوان، حيث وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، على الفور على تنفيذه.

