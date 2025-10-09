استعدادات إسرائيلية لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن إسرائيل تستعد لاستقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في زيارة مرتقبة.

وتشير التقديرات إلى أنه سيصل الأحد، مع احتمال أن يصل مساء السبت بدلا من ذلك، أو أن يبقى حتى صباح الإثنين في حال تأخرت عملية الإفراج عن الرهائن.

ووفقًا للمصادر، ستكون الزيارة قصيرة، ويرجّح أن تبدأ باستقبال رسمي في مطار بن غوريون، على أن يلقي ترامب كلمة أمام الكنيست.

وفي إطار التحضيرات، أفادت الصحيفة بأن السفارة الأميركية في إسرائيل تواصلت مع فندق الملك داود في القدس لحجز طابقين مخصصين للرئيس ترامب ومرافقيه، من مساء السبت حتى الأحد، رغم الازدحام الكبير في الفندق، الأمر الذي سيستلزم إخلاء بعض النزلاء.

ولا يزال غير محسوم بحسب الصحيفة ما إذا كان ترامب سيبيت في إسرائيل أم يكتفي بزيارة خاطفة قبل مغادرته مباشرة بعد انتهاء جدول اللقاءات.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد قال مساء الأربعاء، إنه قد يتوجه إلى الشرق الأوسط في نهاية الأسبوع، وذلك في حال إبرام اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي نظيره الأميركي ترامب لحضور توقيع "اتفاق غزة" في مصر حال التوصل إليه.

وكشف مسؤول في البيت الأبيض لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر شاركا، الأربعاء، في اجتماعات عُقدت في شرم الشيخ، ضمن جهود الدفع بـ"خطة ترامب" لإنهاء الحرب في غزة.