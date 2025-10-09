العراق يرحب بالجهود الإقليمية للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعربت وزارة الخارجية العراقية، يوم الخميس، عن ترحيب البلاد بالجهود الإقليمية والدولية التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكدت الوزارة في بيان اليوم، دعمها لجميع المساعي الرامية إلى وقف الحرب، وتخفيف معاناة المدنيين، وتهيئة الظروف التي تعزز الاستقرار، بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفق قرارات الشرعية الدولية، وصولًا إلى تحقيق تطلعاته في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت الخارجية العراقية، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين دون إعاقة، بما يسهم في تهيئة بيئة إنسانية داعمة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.