البطريرك ساكو يدعو إلى المشاركة الواسعة في انتخابات 2025 ويؤكد رفضه لتمثيل الفاسدين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قبل شهر واحد من موعد الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2025، دعا غبطة الكاردينال لويس روفائيل ساكو، بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، جميع العراقيين، وبشكل خاص أبناء المكوّن المسيحي، إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات المقبلة، والتصويت "لمن هو الأنسب لخدمة العراق وشعبه من دون تمييز".

وقال البطريرك ساكو في بيان رسمي، إن على الناخبين أن يمنحوا أصواتهم "لمن يتمتع بالكفاءة والنزاهة والصدق، ويحترم التعددية الدينية والقومية في العراق، ويؤمن بسيادته ونهضته واستقراره".

رفض تمثيل المسيحيين من قبل جهات فاسدة أو مسلحة

وأكّد البيان أن الكنيسة الكلدانية ترفض أن يُمثّل المسيحيين أشخاص "مكشوفو الفساد" أو جماعات مسلحة "تتحكم بمقدراتهم وتسيطر على بلداتهم في سهل نينوى"، مشدداً على أن الكنيسة "لن تقبل أن يكون المكوّن المسيحي وقوداً لمصالح تلك الجهات الدخيلة".

انتقاد لفشل الحكومة في حماية حقوق الأقليات

وأشار ساكو إلى أن الكنيسة والأحزاب الكلدانية والآشورية والسريانية كانت قد طالبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بحصر التصويت في مقاعد الكوتا المسيحية داخل المكوّن ذاته، كحل قانوني يضمن تمثيلهم الحقيقي، إلا أن الحكومة لم تستجب لذلك.

وأضاف أن الحكومة العراقية "فشلت منذ أكثر من 15 عاماً في حماية حقوق الأقليات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وضمان تمثيلها ودورها الوطني".

تأكيد على الثبات والولاء للعراق

وشدّد بطريرك الكلدان على أن المسيحيين في العراق لن يستسلموا رغم الجراح والتحديات، وسيواصلون العمل من أجل نيل حقوقهم الدستورية وترسيخ وجودهم في وطنهم.

وقال ساكو:

"الكنيسة الكلدانية لا تبيع نفسها، ولن تستسلم للظلم، وسيبقى ولاؤها للعراق وحبها للعراقيين غير محدود."