نيجيرفان بارزاني وهاكان فيدان يناقشان آفاق التعاون بين إقليم كوردستان وتركيا والعراق

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس إقليم كوردستان ووزير الخارجية التركي صباح اليوم في أنقرة، وناقشا التعاون الجاري بين الجانبين، مؤكدين على أهمية تنسيق الجهود لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان في منشور له على منصة إكس اليوم الخميس 9 اكتوبر 2025، "ناقشنا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التعاون الجاري بين إقليم كوردستان والعراق وتركيا"

وأضاف رئيس الاقليم، "أكدنا على أهمية تنسيق الجهود الاقليمية لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وتوجه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، صباح اليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025، إلى تركيا، في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس إقليم كوردستان، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث سيبحثان العلاقات التركية مع العراق وإقليم كوردستان، كما سيناقشان الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس اقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، زار العاصمة التركية انقرة في زيارة رسمية التقى خلالها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في 16 تشرين الأول من العام المنصرم.

واجتمع نيجيرفان بارزاني مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والرئيس التركي اردوغان.

وتبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر بشأن تعزيز العلاقات بين تركيا والعراق وإقليم كوردستان، وفقا لما أعلنته رئاسة الإقليم.

وأوضحت الرئاسة في بيان أن الجانبين ناقشا آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ومجموعة من القضايا التي تهم الجانبين.