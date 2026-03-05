واشنطن تطلق عملية "الغضب الملحمي": سيطرة جوية كاملة فوق إيران وتدمير 20 سفينة

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) -أعلن البيت الأبيض، في بيان عاجل، أن الولايات المتحدة بدأت بفرض "سيطرة مطلقة" على كامل الأجواء الإيرانية، في خطوة تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "الغضب الملحمي" (Epic Fury).

وأوضحت الإدارة الأمريكية أن إجراءات السيطرة الجوية دخلت حيز التنفيذ فعلياً منذ ليلة أمس، ومن المقرر أن تستمر وتترسخ بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة، مما يمنح القوات الأمريكية هيمنة جوية شاملة في المنطقة.

وفي تفاصيل العمليات الميدانية، أكد البيت الأبيض أن القوات الأمريكية شنت سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت أكثر من 20 سفينة تابعة لإيران. وأشار البيان إلى أن الضربات كانت دقيقة وأسفرت عن تدمير تلك السفن بشكل كامل، حيث استقر بعضها في قاع المحيط نتيجة قوة الاستهداف.



المصدر: الوکالات