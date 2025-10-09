الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- رحبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الخميس باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في غزة معتبرة أنه يثير "ارتياحا كبيرا".

وأكدت الأونروا استعدادها لإدخال مساعدات إلى القطاع بكميات كافية لسد حاجات سكانه في ظل الأزمة الإنسانية البالغة.

وكتب المدير العام للوكالة فيليب لازاريني على إكس إن "الأونروا لديها طعام وأدوية وغيرها من الإمدادات الأساسية لغزة" حيث أعلنت الأمم المتحدة انتشار المجاعة.

وأضاف "لدينا ما يكفي لإطعام جميع السكان على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة".

وليل الأربعاء، أعلن الرئيس الأميركي توصّل إسرائيل وحماس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بالاستناد إلى خطّة سلام من 20 بندا قدّمها الشهر الماضي تنسحب إسرائيل بموجبها تدريجا من القطاع الفلسطيني وتحرّر حوالى ألفي معتقل فلسطيني في مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

وقال لازاريني "هو انفراج للأشخاص الذين عانوا القصف والنزوح والفقد وخسارة الأحبّة طوال سنتين"، مشيدا بالعودة المرتقبة "للرهائن والمعتقلين الفلسطينيين إلى ذويهم بعد معاناتهم الشديدة".

لطالما كانت الأونروا محطّ انتقاد من السلطات الإسرائيلية التي رفعت النبرة ضدّها بعد أكثر في أعقاب هجمات حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. واتّهمت الدولة العبرية الوكالة الأممية بالتحيّز، قائلة إنها "موبوءة بعناصر حماس" وحظرت أنشطتها على أراضيها في فترة سابقة من العام.

وقالت الوكالة إنها ما زالت تتعاون مع حوالى 12 ألف موظّف في غزة وشدّد لازاريني الخميس على أن طواقم الأونروا "ضرورية لتطبيق الاتفاق، لا سيّما لتوفير الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم".

وقال "ينتظر أكثر من 660 ألف طفل بلهفة العودة إلى المدرسة"، مشيرا إلى أن مدرّسي الأونروا حاضرون لمساعدتهم.

ودعا "كلّ الدول الأعضاء إلى دعم الأونروا في عملها القاضي بمساعدة المحتاجين خلال الفترة الحرجة المقبلة".

AFP