الحكومة الإسرائيلية: صفقة تبادل الأسرى لا تشمل مروان البرغوثي

منذ 43 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكدت متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن القيادي البارز في حركة "فتح" مروان البرغوثي لن يكون مشمولاً في صفقة تبادل الرهائن الإسرائيليين والمعتقلين الفلسطينيين، التي تأتي ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة شوش بدرسيان خلال مؤتمر صحفي: "في هذه المرحلة، لن يكون مروان البرغوثي جزءاً من هذا التبادل".

وكانت مصادر قريبة من المفاوضات قد أشارت في وقت سابق إلى أن حركة حماس تطالب بإدراج البرغوثي ضمن الأسرى الذين ستفرج عنهم إسرائيل في المرحلة الأولى من خطة التسوية الخاصة بقطاع غزة.

وبحسب التقارير، فقد اتفقت إسرائيل و"حماس" في محادثات غير مباشرة على إطلاق سراح 48 رهينة إسرائيلية مقابل نحو 2000 سجين فلسطيني.

وأضافت بدرسيان أن وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 24 ساعة من اجتماع مجلس الوزراء، مؤكدةً أن "المسودة النهائية للمرحلة الأولى من الاتفاق تم توقيعها صباح اليوم في مصر من جميع الأطراف".

لا لتسليم جثمانَي السنوار

في سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه لن يتم تسليم جثمانَي القياديين في حركة "حماس" يحيى ومحمد السنوار ضمن اتفاق غزة.

وأوضح المصدر أن إسرائيل وحماس لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي حول قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم، مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض إطلاق سراح سجناء مدانين بجرائم قتل، وأنه لم يُحسم بعد ما إذا كان سيتم نقل بعضهم إلى دولة ثالثة.

تنفيذ الاتفاق بانتظار المصادقة

من جانبها، أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن الاتفاق الخاص بإطلاق سراح الرهائن في غزة لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "على عكس ما ورد في بعض وسائل الإعلام العربية، سيبدأ العدّ التنازلي لمدة 72 ساعة فقط بعد مصادقة مجلس الوزراء على الاتفاق، والمتوقع عقده مساء اليوم".

المصدر: وكالات