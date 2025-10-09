مهرجان للشعر والموسيقى الكوردية يؤكد على حق الأطفال في التعلم بلغتهم الأم

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أقيم في مدينة جوانرو بمحافظة كرمنشاه بشرق كوردستان (ايران)، مهرجان مخصص للأطفال بعنوان "مهرجان الشعر والموسيقى الكوردية"، شارك فيه عشرات الأطفال الذين قدّموا عروضاً فنية وأناشيد وأشعاراً باللغة الكوردية وسط أجواء من الفرح والحماس.

وشهدت القاعة التي احتضنت المهرجان حضوراً مميزاً للأطفال الذين ارتدوا الزي الكوردي التقليدي، وشاركوا في إلقاء القصائد والأغاني والأناشيد التي عبّرت عن حبهم للغتهم وثقافتهم الكوردية.

مطالبات بالاعتراف بحق التعليم باللغة الأم

خلال المهرجان، دعا المنظمون إلى الاعتراف الرسمي بحق التعليم باللغة الأم لأطفال في شرق كوردستان (ايران) وجميع أطفال العالم، مؤكدين أن التعليم بلغتهم الأصلية حق إنساني وثقافي يجب ضمانه.

وقال سان محمد سلطاني، عضو الهيئة الإدارية للمجلس الثقافي في جوانرو: "نأمل أن تتاح لأطفالنا الفرصة لتعلّم القراءة والكتابة بلغتهم الخاصة، ونطالب بحقوق جميع أطفال العالم على اختلاف لغاتهم وألوانهم دون تمييز".

كما ألقى الأطفال قصائد تعبّر عن حبهم للغتهم، من بينها قصيدة قالت فيها طفلة صغيرة: "اللغة الكوردية هي تلك الجوهرة التي ورثناها من تاريخنا، وهي أعظم هدية من أجدادنا".

أكثر من 120 قصيدة و25 عملاً مختاراً

شارك المواطنون في إرسال قصائد أطفالهم إلى المهرجان، حيث وصلت 120 قصيدة، تم اختيار 25 منها لتُقرأ أمام الجمهور.

وشملت الفعاليات أيضاً عروضاً موسيقية وأناشيد وطنية أدّاها الأطفال بشكل فردي وجماعي، إلى جانب الرقصات الكوردية الشعبية.

الأطفال يقودون المهرجان بأنفسهم

تميّز المهرجان هذا العام بأن الأطفال أنفسهم تولوا معظم مهام التنظيم والتقديم والعروض الفنية، من تقديم الفقرات إلى العزف والغناء والرقص، في خطوة رمزية تؤكد على دورهم الفاعل في حماية اللغة والثقافة الكوردية.

وقالت أسراء حيدري غفار، عضو مجلس حماية الطفل الكوردي في جوانرو: "هدفنا أن يحصل جميع الأطفال على تعليم متساوٍ في المجتمع، وأن يتمكنوا من التعبير عن أنفسهم بلغتهم الأم بحرية".

وفي ختام المهرجان، تم تكريم الأطفال المشاركين والمتميزين من قبل اللجنة المنظمة، واختُتمت الفعاليات بالغناء والرقص الكوردي الجماعي الذي رسم ملامح الفرح على وجوه الحاضرين.

إعداد: كامل بوكاني – كوردستان24