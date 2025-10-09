إسرائيل: جميع الأطراف وقّعت في مصر المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة ترامب لغزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أن جميع الأطراف المعنية وقعت في مصر على المسودة النهائية للاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بدرسيان للصحافيين "تم توقيع المسودة النهائية للمرحلة الأولى هذا الصباح في مصر من جميع الأطراف لإطلاق سراح جميع الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأشارت بدرسيان إلى أن "المرحلة الأولى أصبحت واضحة جداً الآن: سيتم إطلاق سراح جميع رهائننا، الأحياء منهم والأموات، بعد 72 ساعة، وهو ما سيقودنا إلى يوم الاثنين".

وقالت إن وقف إطلاق النار في غزة سيبدأ "في غضون 24 ساعة" بعد مصادقة المجلس الأمني الوزاري المصغر عليه.

ويتوقع بأن يوافق المجلس أثناء اجتماعه الخميس على الخطة، على أن يتبعه اجتماع للحكومة بكامل أعضائها الساعة 15,00 ت غ.

وأضافت بدرسيان بأن قوات الجيش الإسرائيلي ستقوم بعد ذلك "بإعادة التمركز على الخط الأصفر كما هو موضح على الخرائط التي تم توزيعها على نطاق واسع، وبعد هذه الفترة التي تمتد 24 ساعة، ستبدأ الفترة الزمنية الممتدة 72 ساعة التي سيتم خلالها إطلاق سراح جميع رهائننا وإعادتهم إلى إسرائيل".

وأوضحت المتحدثة الحكومية إن إعادة تمركز الجيش الإسرائيلي في غزة على الخط الأصفر المذكور سيبقي على سيطرته العسكرية على نحو 53% من مساحة قطاع غزة، وذلك ضمن إطار اتفاق المرحلة الأولى من خطة دونالد ترامب.

المصدر: فرانس برس