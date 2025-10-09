مسرور بارزاني يرحب باتفاق وقف إطلاق النار في غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- رحب رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، واصفاً إياه بـ"الخطوة الأولى الحاسمة نحو خفض التصعيد في المنطقة".

وأعرب مسرور بارزاني في تدوينة على منصة إكس، اليوم الخميس، عن أمله في أن يمهّد هذا الاتفاق الطريق نحو تحقيق استقرار طويل الأمد في الشرق الأوسط.

We welcome the ceasefire agreement in Gaza, a crucial first step toward de-escalation in the region. We hope this paves the way for longterm stability in the Middle East -mb. — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 9, 2025

وتوصلت إسرائيل وحماس الخميس إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن رهائن ومعتقلين بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب المستمرة منذ عامين، على أن يوقع الاتفاق لاحقاً الخميس في مصر وفق مصدر فلسطيني مطلع على الملف.

وبالموازاة، يجتمع وزراء خارجية "الخماسية الأوروبية" (ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا) و"الخماسية العربية" (السعودية ومصر والإمارات والأردن وقطر)، فضلاً عن نظرائهم من الاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا، في العاصمة الفرنسية لإجراء محادثات حول "اليوم التالي" للحرب.