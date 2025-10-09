القنصل الإيراني: إقليم كوردستان لبّى جميع توقعاتنا خلال الحرب مع إسرائيل

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في أربيل، فرامرز أسدي، أن العلاقات بين إقليم كوردستان وإيران تشهد أعلى مستوياتها حالياً، مؤكداً أن الروابط التاريخية والاجتماعية بين الجانبين جعلت هذه العلاقات أكثر متانة واستقراراً.

وقال أسدي في مقابلة مع كوردستان24 إن "شعبي طرفي الحدود ليسا شعبين مختلفين، بل شعب واحد تجمعه روابط عائلية واجتماعية متجذّرة"، مضيفاً أن "العلاقات السياسية بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية وصلت أيضاً إلى أعلى درجاتها".

وأشار القنصل الإيراني إلى أن زيارات كبار المسؤولين من الجانبين، سواء من قبل رئيس إقليم كوردستان أو رئيس الحكومة إلى طهران، أو زيارات المسؤولين الإيرانيين، ومن بينهم الرئيس مسعود بزشكيان، إلى إقليم كوردستان، تعكس بوضوح عمق العلاقات الثنائية.

وفي حديثه عن الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إيران وإسرائيل، أوضح أسدي أن بلاده كانت لديها ثلاثة توقعات من حكومة وسلطات إقليم كوردستان، مؤكداً أنه تم تنفيذ هذه التوقعات بالكامل.

وبيّن أن "أحد هذه التوقعات كان التزام وسائل الإعلام في إقليم كوردستان، ومن ضمنها كوردستان24، بالحياد في تغطية الحرب، والاكتفاء بنقل الأخبار دون انحياز، وقد تحقق ذلك بالفعل".

وأضاف أسدي: "توقعنا من إقليم كوردستان، بصفته جاراً وأخاً وحليفاً، ألا يكون خلال فترة الحرب مصدر تهديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ويمكن القول بصراحة إن هذا الالتزام تم احترامه بالكامل، وتمت مراعاة حقوق الجوار بشكل تام".

واختتم بالقول: "نعبّر عن تقديرنا لقناة كوردستان24 ولسائر وسائل الإعلام في إقليم كوردستان على تغطيتها المهنية والمحايدة لمجريات الحرب، إذ التزمت بنقل الوقائع كما هي من دون أي انحياز".