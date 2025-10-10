مدرب المنتخب العراقي: جاهزون 100 في المئة لمباراة إندونيسيا

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد مدرب المنتخب الوطني العراقي غراهام ارنولد، اليوم الجمعة، أن جميع اللاعبين جاهزون لمباراة الغد أمام أندونيسيا بنسبة 100 في المئة.

وقال أرنولد في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق أمام اندونيسيا، إن "اللاعبين كانوا مميزين من ناحية الانضباط وسنخوض وحدة تدريبية اليوم ونحتاج الى التركيز فقط ".

وأضاف أننا "لا نفكر بالحكم لأن ذلك سيقلل من تركيزنا "،مبيناً أنه " دخل في الكثير من المباريات المصيرية التي تأهل من خلالها إلى بطولة كأس العالم".

وأوضح أنه "يجب أن نحضر أنفسنا ذهنياً ونفكر بكل مباراة على حدة ،وإذا قارنا بين الوضع البدني من استلامي للمنتخب العراقي ووضعه الآن فقد تغيرت الأمور 180 درجة".

وبشأن مشاركة اللاعب أيمن حسين قال أرنولد، "يجب أن يتم فحص أيمن حسين لمعرفة جاهزيته البدنية من عدمها لأنني أحتاج الى لاعبين جاهزين بنسبة 100٪".

من جهته دعا لاعب المنتخب العراقي ريبين سولاقا الجماهير العراقية الى مؤازرة المنتخب والحضور إلى المباراة.