ميلانيا ترامب تؤكد تواصلها مع بوتين بشأن مصير أطفال أوكرانيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، اليوم الجمعة، أنها تتواصل مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ما يتعلق بمصير أطفال اختطفتهم روسيا في حرب أوكرانيا.

وقالت السيدة الأولى البالغة 55 عاماً في إعلان في البيت الأبيض أن ثمانية أطفال انضموا إلى عائلاتهم في الساعات الـ24 الماضية عقب مفاوضات بين فريقها وفريق بوتين.

وأضافت أن بوتين أجاب على رسالة أرسلتها من طريق زوجها الرئيس دونالد ترامب، خلال قمة في الاسكا في آب/أغسطس لم تحقق اختراقاً في وضع حد للغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت للصحافيين "تطورت أمور كثيرة منذ تسلم الرئيس بوتين رسالتي في آب/أغسطس الماضي. وقد ردّ خطياً مُبدياً استعداده للتواصل معي مباشرة، ومحدداً تفاصيل بشأن الأطفال الأوكرانيين المقيمين في روسيا".

و"مذّاك ثمة قناة تواصل مفتوحة بيني والرئيس بوتين بشأن رعاية هؤلاء الأطفال".

وأضافت عارضة الأزياء السابقة المولودة في سلوفينيا، أن الجانبين أجريا أيضاً "عدة اجتماعات واتصالات سرية، جميعها بحسن نية".

وأوضحت "يعمل ممثلي بشكل مباشر مع فريق الرئيس بوتين لضمان لمّ شمل الأطفال مع عائلاتهم بأمان بين روسيا وأوكرانيا".

وتابعت "في الواقع، عاد ثمانية أطفال إلى عائلاتهم خلال الساعات الـ 24 الماضية"، مضيفة أن أحدهم نزح بسبب القتال، وهو عائد من أوكرانيا إلى روسيا.

