طقس العراق.. تساقط للأمطار وانخفاض في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، عن حالة الطقس في عموم العراق خلال الأيام الأربعة المقبلة، فيما توقعت، تساقطاً للأمطار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم السبت 11 اكتوبر 2025، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً وغائماً جزئياً إلى غائم في المنطقة الشمالية مع تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في بعض أقسامها خاصة الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ومقاربة في المنطقة الشمالية".

وتابع، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 26، السليمانية 27، أربيل ونينوى 29، كركوك والأنبار 32، صلاح الدين وديالى 33، بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط 35، النجف الأشرف والديوانية 36، ميسان وذي قار والمثنى والبصرة 37".

وأضاف، أن "يوم الإثنين سيكون الطقس صحواً مع ظهور غيوم متفرقة وتساقط أمطار خفيفة في ساعات الصباح الباكر في الأقسام الجبلية من المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى ومقاربة في المنطقة الجنوبية".

وأشار إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وتنخفض بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وبين، أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع مناطق العراق".