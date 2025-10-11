قائد سنتكوم بعد زيارته لغزة: لن ننشر قوات أمريكية في القطاع

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم السبت، أنه زار غزة لمناقشة إرساء الاستقرار في مرحلة ما بعد الحرب، مشدداً على أن واشنطن لن تنشر قوات أمريكية في القطاع.

وكتب الأدميرال براد كوبر على منصة إكس أنه عاد لتوه من زيارة لغزة حيث بحث إنشاء "مركز تنسيق مدني وعسكري" تقوده القيادة المركزية بهدف "دعم إرساء الاستقرار إثر النزاع".

وبدأت عملية نشر أولية لمئتي جندي أمريكي في إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة بموجب خطة السلام التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

وسيتولى الجيش الأمريكي تنسيق عمل قوة متعددة الجنسيات ستنتشر في غزة، يرجح أن تضم قوات من مصر وقطر وتركيا والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف كوبر أن "أبناء وبنات أمريكا بالزي العسكري يستجيبون لنداء إحلال السلام في الشرق الأوسط دعماً لتوجيهات القائد العام في هذه اللحظة التاريخية".

عُين كوبر مطلع آب/أغسطس على رأس القيادة المركزية الأمريكية، وهي القيادة العسكرية المسؤولة عن الشرق الأوسط.