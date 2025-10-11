وزيرا خارجية مصر والولايات المتحدة يبحثان ترتيبات قمة شرم الشيخ برئاسة السيسي وترامب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب" تمهيدا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان السبت إن عبد العاطي وروبيو بحثا الجمعة "المشاركات الدولية في قمة شرم الشيخ" بدون الاشارة الى موعد محدد لها.

وناقش الوزيران كذلك "ترتيبات تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق" بين إسرائيل وحماس، والتي تشمل تبادل الرهائن والمعتقلين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد عامين من الحرب المدمرة.

وكان الرئيس الأميركي قال في تصريحات السبت إنه سيلتقي في مصر الاثنين "العديد من القادة" لمناقشة مستقبل قطاع غزة، وذلك بعد إلقائه كلمة أمام الكنيست الإسرائيلي خلال زيارة للدولة العبرية تسبق زيارته لمصر.

AFP