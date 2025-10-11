إطلاق المرحلة الثانية لمشروع إحصاء استهلاك المياه في إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أطلقت المديرية العامة للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، بدعم من منظمة اليونيسف وبالتنسيق مع المديرية العامة للمياه في الحكومة الاتحادية، المرحلة الثانية من مشروع إعادة إحصاء الاستهلاك الفردي للمياه الصالحة للشرب في حي "شارَواني" بمدينة أربيل، بعد إنجاز المرحلة الأولى في قضاء قوشتبة.

وقال المهندس المشرف على المشروع، هفال أحمد، لموقع كوردستان 24، إن المشروع يُعد حملة وطنية تشمل كافة أنحاء العراق، حيث تم تنفيذها سابقاً في محافظات بغداد وذي قار وكركوك، فيما تُنفذ حالياً في محافظة أربيل كجزء من الخطة الوطنية.

وأضاف أحمد أن عملية الإحصاء ستستمر لمدة 10 أيام، وستشمل ثلاث مناطق داخل المدينة، مشيراً إلى أن المشروع يُعد خطوة مبكرة لمواجهة آثار نقص المياه والتغيرات المناخية التي تشهدها المنطقة والعالم.

وأوضح المهندس أن المشروع يأتي ضمن إعداد خطة استراتيجية وطنية تهدف إلى تحديث وتوحيد معدلات استهلاك المياه على مستوى جميع المحافظات، ورفع مستوى الوعي بأهمية الاستخدام الرشيد للمياه، وتحديد المشاريع المستقبلية وفق رؤية موحدة تتناسب مع خصائص كل منطقة واستراتيجية الحكومة.

وبيّن هفال أحمد أن المشروع سيكتمل في شهر أكتوبر الجاري، وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية، التي ستشكل قاعدة أساسية لتخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع المياه بما يلبي احتياجات المواطنين، مع مراعاة العوامل المؤثرة مثل التغير المناخي والبيئة والثقافة.