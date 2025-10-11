بايدن يخضع لعلاج إشعاعي لمعالجة سرطان البروستاتا

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- يخضع جو بايدن لعلاج إشعاعي وهورموني لمعالجة سرطان البروستاتا، على ما أفاد متحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق وكالة فرانس برس السبت.

في أيار/مايو، كشف الديمقراطي (82 عاماً) الذي تراجع عن ترشحه لإعادة انتخابه في 2024 وسط مخاوف بشأن صحته، إصابته بنوع عدواني من سرطان البروستاتا.

وبعد أن أعرب خلفه دونالد ترامب في البداية عن "حزنه" لسماعه هذا الخبر في أيار/مايو، لمح إلى أن تشخيص إصابة الرئيس الديمقراطي السابق كان معروفاً منذ مدة.

في حزيران/يونيو، أمر الملياردير الجمهوري بفتح تحقيق للاشتباه بأنّ مستشارين لسلفه جو بايدن "تآمروا" للتستّر على الحالة العقلية والبدنية للأخير والاستيلاء على صلاحياته.

المصدر: فرانس برس