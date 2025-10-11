ماكرون إلى مصر الإثنين دعما ل"تنفيذ" الاتفاق بين إسرائيل وحماس

منذ ساعتين

يتوجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين إلى مصر ليعبر عن "دعمه لتنفيذ الاتفاق الذي عرضه دونالد ترامب بهدف وضع حد للحرب في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس، وفق ما أعلن الإليزيه السبت.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون سيبحث خلال الزيارة "مع شركائه المراحل المقبلة لتنفيذ خطة السلام"، من دون أن توضح ما إذا كان سيلتقي نظيره الأميركي الذي سيتوجه بدوره إلى مصر.

واضافت ان هذه الزيارة لشرم الشيخ "تندرج في إطار مواصلة المبادرة الفرنسية السعودية وما تم القيام به في نيويورك في ايلول/سبتمبر الفائت لتطبيق خطة سلام وأمن للجميع في الشرق الاوسط، تقوم على حل الدولتين".

يرأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأميركي دونالد ترامب قمة دولية في مدينة شرم الشيخ المصرية تمهيدا لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة الذي تم توقيعه بوساطة مصرية قطرية أميركية.

وفي اتصال هاتفي، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الأميركي ماركو روبيو ترتيبات "قمة شرم الشيخ التى ستعقد برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس دونالد ترامب"، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية في بيان السبت.

وأفاد الدفاع المدني في غزة السبت بأن أكثر من نصف مليون فلسطيني عادوا الى مدينة غزة منذ دخول وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

