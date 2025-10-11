قيادي في حماس يقول إن الإفراج عن الرهائن في غزة سيبدأ صباح الاثنين

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أفاد قيادي في حماس وكالة فرانس برس، اليوم السبت، بأن الإفراج عن 48 رهينة، أحياء وأموات وغالبيتهم من الإسرائيليين، في غزة سيبدأ صباح الاثنين.

وقال أسامة حمدان في مقابلة مع الوكالة إنه "بحسب الاتفاق الموقع، من المقرر أن يبدأ التبادل صباح الاثنين كما هو متفق عليه، ولا يوجد تطورات جديدة في هذا الشأن".

وعقب عودة الرهائن من غزة، ستشرع إسرائيل بإطلاق سراح نحو ألفي معتقل فلسطيني من سجونها، وفق ما نصت عليه بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الطرفان بوساطة أمريكية.

في السياق ذاته، أكد مسؤول كبير في حركة حماس لوكالة فرانس برس، اليوم السبت، أن الحركة مستعدة للقتال إذا استؤنفت الحرب في غزة، معتبراً أن من "العبث" الحديث عن خروج قادتها من القطاع بموجب خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوقع عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران أنّ تكون مفاوضات المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها ترامب أكثر صعوبة وتعقيداً.

وجاءت تصريحاته في اليوم الثاني من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والحركة.

وتوصلت إسرائيل وحماس الخميس إلى اتفاق في مدينة شرم الشيخ المصرية مهد لإنهاء الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ عامين، تتضمن مرحلته الأولى وقفاً لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين مقابل اطلاق سراح معتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وبدء إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر والمدمر.

وتشمل نقاط أخرى وردت في خطة الرئيس ترامب وسيتم التفاوض في شأنها لاحقاً نزع سلاح حماس وأن تتولى إدارة دولية انتقالية (مجلس السلام) برئاسة ترامب نفسه حكم قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

المصدر: فرانس برس