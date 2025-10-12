مشروع “روناكي” يوسّع خطته لتأمين كهرباء 24 ساعة في السليمانية

منذ 48 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أبلغت وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، سكان مدينة السليمانية بأن فرق الصيانة التابعة للمديرية العامة لكهرباء السليمانية، وبالتنسيق مع فرق مشروع “روناكي”، ستباشر بأعمال الصيانة والإصلاح اللازمة لشبكات الكهرباء في محطة “أزمَر”.

وبحسب الوزارة، ستبدأ الأعمال اليوم الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً يوميًا. وخلال هذه المدة، سيتم قطع التيار الكهربائي بشكل مؤقت في أحياء: (كازيوه، إبراهيم أحمد، آزادي، الشهداء، گويژه نوي، داروغه، هاواري شار، كەلەكن، وسارداو).

وتُنفذ هذه الأعمال بهدف تحسين وتقوية شبكة الكهرباء وتقليل الأعطال، وهي جزء من خطة توسيع مشروع “روناكي” لتأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة.

وطلبت وزارة الكهرباء من المواطنين تفهّم الوضع، وقدمت شكرها لصبرهم وتعاونهم خلال فترة أعمال الصيانة، مؤكدةً أن الفرق ستواصل جهودها لتأمين طاقة كهربائية مستقرة ومستمرة لجميع المواطنين.