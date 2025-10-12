ضبط 3 كغم من المواد المخدرة في منفذ عرعر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، أن مديرية منفذ عرعر الحدودي تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة تقدر بـ3 كيلوغرامات، كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل عجلة تحمل لوحات أجنبية.

وقالت الهيئة في بيان، إن المسافر العراقي الذي كان يقود العجلة جرى إلقاء القبض عليه، مشيرة إلى أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وإحالة المتهم والمضبوطات إلى شعبة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المنفذ.

وأضافت أن الإجراءات القانونية ستُستكمل بعرض المتهم والمضبوطات أمام قاضي تحقيق محكمة الرطبة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

