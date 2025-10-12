حملان يؤكد استمرار المباحثات بين أربيل وبغداد حول الإيرادات غير النفطية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مساعد رئيس وزراء إقليم كوردستان للشؤون المالية، ريباز حملان، اليوم الأحد، أن رواتب شهر آب (الثامن) لموظفي إقليم كوردستان ستُرسل هذا الأسبوع من قبل الحكومة الاتحادية في بغداد، وذلك استناداً إلى تعهد رئيس الوزراء الاتحادي، محمد شياع السوداني.

وقال حملان في مقابلة مع كوردستان24، إن المباحثات حول الإيرادات غير النفطية لإقليم كوردستان لم تتوقف وهي مستمرة، مشيراً إلى أن السوداني أكد عبر اللجنة التي شكّلها أنه يسعى لحسم هذه القضية.

وبخصوص رواتب شهر آب، أوضح حملان أن رئيس الوزراء الاتحادي تعهد بإرسالها خلال هذا الأسبوع، مؤكداً أن مبلغ 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية للإقليم جاهز للإيداع، وبمجرد أن يرسل مجلس الوزراء الاتحادي طلباً رسمياً إلى وزارة المالية الاتحادية لإرسال الرواتب، سيتم إيداع المبلغ في الحساب الخاص بوزارة المالية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

كما أكد حملان أن الضمان الحقيقي لبقاء كيان إقليم كوردستان هو بلا شك الحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وعن رئيس الوزراء الاتحادي، أشار إلى أن السوداني لم يتمكن من الالتزام بالوفاء تجاه كل الدعم الذي قدّمه له الرئيس بارزاني ورئيس الوزراء مسرور بارزاني.

في السياق ذاته، أعلن المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، أن الإقليم مستعد لإيداع 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي، مشيراً إلى أنه فور وصول رواتب الموظفين من وزارة المالية الاتحادية، سيتم البدء بصرفها مباشرة.

وقال هوراماني في تصريح خاص لـ كوردستان24، إنهم ينتظرون قرار بغداد بشأن إرسال رواتب الشهر الثامن لموظفي كوردستان، ومن المتوقع صدور هذا القرار خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً استعداد حكومة إقليم كوردستان لإيداع 120 مليار دينار لدى فرع البنك المركزي في أربيل.

وأضاف المتحدث الحكومي: "مع وصول الأموال، سيتم البدء بصرف الرواتب فوراً".

وبخصوص رواتب الشهر التاسع، أوضح هوراماني أن "وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان أعدت قوائم الرواتب، ولا يوجد أي نقص فيها".

كما أشار إلى أنه بعد صرف رواتب الشهر الثامن، سيتوجه فريق فني من وزارة المالية إلى بغداد للتباحث حول رواتب الشهر التاسع.

وأكد في الوقت ذاته: لن يكون هناك أي تأخير من جانب حكومة إقليم كوردستان، فالتأخير في توزيع الرواتب جاء نتيجة تأخر إرسالها من بغداد.