دلشاد شهاب: الديمقراطي الكوردستاني لا يتطور وسط الخلافات بل في أجواء الهدوء والاستقرار

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكوردستاني، دلشاد شهاب، اليوم الأحد، أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يمتلك هدفاً استراتيجياً كبيراً، ويحرص على الابتعاد عن الخلافات الجانبية.

وقال شهاب في تصريح خاص لـ كوردستان24، إن الحزب يسير وفق توجيهات الرئيس بارزاني الرامية إلى ترسيخ أجواء من الهدوء والاستقرار، مشدداً على أن الحزب لا ينجرّ إلى أي نزاعات أو مشاكل صغيرة.

وأضاف أن الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعد لاعباً رئيسياً في الساحة السياسية العراقية، مؤكداً أن العملية السياسية في البلاد ستكون ناقصة من دون مشاركة الحزب، وأن وجوده القوي يصب في مصلحة شعب كوردستان.

وأشار شهاب إلى أن الحزب لا يتطور وسط الخلافات، بل في أجواء يسودها الهدوء والاستقرار، حيث يتمكن الناس من التفكير بثقة واتخاذ القرارات الصحيحة.

وانطلقت اليوم الأحد، في العاصمة أربيل، الحملة الانتخابية للحزب الديمقراطي الكوردستاني لانتخابات مجلس النواب العراقي في دورته السادسة، بحضور الرئيس بارزاني ونائبيه، نيجيرفان بارزاني ومسرور بارزاني.

ويخوض الحزب الديمقراطي الكوردستاني الانتخابات البرلمانية العراقية بالقائمة رقم 275، واضعاً نصب عينيه أن يكون الحزب الأول في العراق وإقليم كوردستان، بما يمكّنه من الدفاع بقوة أكبر عن الحقوق الدستورية لشعب كوردستان.

وفي الـ 3 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، انطلقت الحملات الدعائية الخاصة بانتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، والتي ستستمر حتى الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قد صادقت، في الـ 2 تشرين الأول/أكتوبر، على أسماء 7 آلاف و768 مرشحاً لخوض السباق الانتخابي والتنافس على 329 مقعداً.

وبحسب إحصاءات المفوضية، يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم المشاركة في الانتخابات 21 مليوناً و404 آلاف و291 ناخباً، بينهم 20 مليوناً و63 ألفاً و773 ناخباً في التصويت العام، فيما خُصص التصويت الخاص لـ مليون و313 ألفاً و980 ناخباً.