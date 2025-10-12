نتنياهو: إسرائيل حقّقت "انتصارات هائلة" لكن "المعركة لم تنته بعد"

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده حققت "انتصارات هائلة" في حربها ضد حركة حماس في غزة، مشدداً على أن "المعركة لم تنته بعد".

وقال نتنياهو في خطاب عشية العودة المرتقبة للرهائن المُحتجزين في قطاع غزّة المُحاصر والمدمّر "لقد أنجزنا معاً انتصارات هائلة أدهشت العالم كله. وأريد أن أقول لكم: في أي مكان قاتلنا فيه أحرزنا نصراً، ولكن في الوقت نفسه، أقول لكم إن المعركة لم تنته".

وأضاف "ما زالت أمامنا تحديات أمنية كبيرة جداً. البعض من أعدائنا يحاولون التعافي لضربنا من جديد. لكننا (..) سنتولى أمرهم"، من دون تفاصيل إضافية.

ومنذ هجوم حماس الذي لم يسبق له مثيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، خاضت إسرائيل مواجهات على جبهات متعددة ضد حلفاء الحركة الفلسطينية، ولا سيما مع حزب الله اللبناني، والحوثيين في اليمن، وأيضاً مع إيران إذ تواجه البلدان في حرب من 12 يوماً بدأتها إسرائيل.

وفيما تتجه الأنظار لعودة الرهائن المُحتجزين منذ أكثر من سنتين، بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمعتقلين برعاية الولايات المتحدة، ترتفع أصوات في إسرائيل تُنذر بحرب جديدة وشيكة مع إيران، مثل وزير الخارجية والدفاع السابق أفيغدور ليبرمان.

وأعلنت إيران الأحد أنها تلقت دعوة رسمية من مصر لحضور القمة المقررة في مدينة شرم الشيخ حول غزة، بحسب ما نقلت وكالة إرنا الرسمية للأنباء من دون أن توضح ما إن كانت ستلبي الدعوة أم لا.

وعشية العودة المرتقبة للرهائن أعرب نتنياهو عن الأمل بأن تشكل عودتهم فرصة ليتوحد الإسرائيليون.

وقال "هذه أمسية مفعمة بالعواطف، أمسية دموع، أمسية فرح لأن غداً +يَرجع الأبناء إِلَى تُخُمِهِم+" مسشتهداً بما ورد في العهد القديم.

ومضى بقول "غداً بداية درب جديد، درب إعادة البناء، درب الشفاء وأمل أن يكون درب وحدة القلوب".

المصدر: فرانس برس