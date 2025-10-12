وزير الخارجية التركي: أمن سوريا ليس منفصلاً عن أمننا

منذ 55 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الأحد، إن أنقرة لا ترى أمن سوريا منفصلاً عن أمن تركيا.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة "إن سوسيال" التركية، بعد مشاركته في مباحثات تركية - سورية استضافتها أنقرة.

وجرت المباحثات بحضور وزير الدفاع يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، إلى جانب فيدان، من الطرف التركي.

وحضرها من الجانب السوري، وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، ورئيس الاستخبارات حسين السلامة.

وشدد فيدان في تدوينته على أنهم يواصلون إجراء اتصالات شاملة مع سوريا على جميع المستويات وفي مختلف المجالات "منذ نيل الشعب السوري حريته".

وأضاف: "متفقون مع أشقائنا السوريين على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الوثيقين من أجل حماية وتطوير مكتسبات سوريا".

ولفت إلى أن المباحثات التي أجروها في أنقرة اليوم "وفرت فرصة لتناول الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين" من جميع الجوانب.

وأوضح أن الجانبين تناولا "الخطوات المشتركة الممكن اتخاذها لضمان أمن سوريا بشكل كامل مع الحفاظ على وحدة أراضيها، واستعرضا الخطط الملموسة في هذا الإطار بشكل شامل".

وذكر أن "الحكومة السورية تمتلك العزيمة والتصميم اللازمين لتجاوز التحديات الصعبة التي تواجهها".

وأردف: "لا نرى أمن سوريا منفصلاً عن أمن تركيا، وسنواصل تقديم كل أشكال الدعم لأشقائنا السوريين في هذا الطريق".

وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم حزب البعث، بينها 53 عاماً من حكم أسرة الأسد.

المصدر: وكالة الأناضول